Mit mehr Sport zum Glück

Waren Sie letzter Zeit etwas träge? Dann runter vom Sofa: Regelmässige Bewegung steigert nicht nur die körperliche Fitness, sondern hält auch die Glückshormone auf Trab.

Wer sich sportlich bewegt, ist schon nach kurzer Zeit in einer besseren Stimmung. Und diese Wirkung hält über Wochen an. Dies zeigt eine aktuelle Studie der Columbia Universität in New York. Die gesunden, aber unsportlichen Testpersonen absolvierten während drei Monaten vier Mal pro Woche ein leichtes Fitnessprogramm. Nicht nur direkt danach, selbst einen Monat später war es um die psychische Gesundheit der Personen besser bestellt als zuvor.

Was macht der Sport mit Ihnen?

Körperliche Anstrengung verändert die Hirnchemie: Endorphine werden ausgeschüttet und die Produktion des «Wohlfühlhormons» Serotonin nimmt Fahrt auf. Zudem tut das Erfolgserlebnis gut, wenn Sie Ihre selbstgesteckten Ziele erreichen. Klar, dass auch das Selbstvertrauen steigt, wenn Sie dann fit sind und der Körper straffer, schlanker und muskulöser wird.

Der passende Beitrag für Ihre Fitness

