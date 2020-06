Road trips sous le signe de la diversité

Douces collines, vastes vergers et lacs aux couchers de soleil féeriques: l’Argovie offre une nature enchanteresse. Et à Romainmôtier (VD), redécouvrez les traditions et éveillez vos sens et votre envie de découvrir de nouveaux goûts avec les céréales.

Des circuits touristiques et des musées ont été créés là où, autrefois, de braves chevaliers se battaient, des fous faisaient rire la foule et des fêtes étaient célébrées. Découvrez des voies navigables historiques, d'anciennes tours et dormez comme le faisaient les Romains à Vindonissa.

Toutes les facettes de l'Argovie

Partez en voyage à travers l’Argovie et découvrez une diversité exceptionnelle dans un mouchoir de poche. Découvrez des curiosités naturelles et culturelles lors de randonnées à combiner à votre guise. Dans le château de Habsbourg, les curieux apprendront tout sur le mode de la famille du même nom et son accession à un incroyable pouvoir.