L’été, Morgane Seppey monte ses quatre bêtes, fières et bagarreuses, à l’alpage de Mandelon , près du barrage de la Grande Dixence, dans la région d’Hérémence. En élevant des vaches d’Hérens, elle poursuit avec sa famille une tradition vieille de plusieurs siècles.

Ville, campagne, lac de Morat

Un magnifique lac bleu étincelant, des prairies vertes luxuriantes et, entre les deux, les remparts de la petite ville médiévale de Morat (FR) . Une balade dans la vieille ville vous mènera à travers des ruelles pittoresques et des arcades, devant des maisons de ville historiques et des fontaines décorées de fleurs.