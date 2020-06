Paid post

Un engagement en faveur de l’humain et du sport Les «bons génies» du sentier des crêtes - c'est Sepp et Gottlieb, qui réalisent de grandes choses avec beaucoup d'engagement. À Pontresina, en plus de jouer au golf, rentrer, recharger ses batteries et refaire le plein d’énergie est également très important. De plus, il est difficile de résister à l'appel de la maison...

Le plus beau poste de travail du monde. Un spectaculaire sentier des crêtes relie les sommets du Klingenstock et du Fronalpstock sur les hauteurs surplombant le lac des Quatre-Cantons. Les impressionnants précipices et un panorama à 360° suscitent l’émerveillement des randonneurs. Ce sentier des crêtes si bien aménagé et entretenu, ils le doivent au travail de séniors bénévoles comme Sepp Betschart et Gottlieb Arnold. Leur contrepartie? Les remerciements et l'émerveillement des randonneurs.

Deux générations, une même passion Caroline et Eugenio – deux fous de golf qui ne pourraient pas être plus différents. Outre leur amour pour la petite balle blanche, tous deux sont liés par une irrépressible nostalgie des Grisons.

Samedan, le village situé au cœur de la Haute-Engadine abrite le plus ancien club de golf de Suisse. Samedan est aussi la plaque tournante des Chemins de fer rhétiques et le point de départ idéal pour des excursions en Engadine, vers Saint-Moritz et le Parc National Suisse.