De mystérieux lacs de montagne et des crêtes qui rendent heureux Il trouve le rythme de la randonnée trop lent. Stéphane a donc opté pour le trail et s’entraîne sur les sentiers surplombant de crêtes entre Nendaz et Veysonnaz. Et le Val Piora, avec ses innombrables poissons et son lac aux eaux roses, n'étonne pas seulement les biologistes, mais fascine aussi les randonneurs.

Le bonheur là-haut, sur la crête La région de Nendaz et Veysonnaz (VS) offre des trails variées dans un magnifique environnement de haute montagne. Stéphane Aymon est un coureur de trails passionné et aime particulièrement les sentiers de crêtes uniques, sur lesquels il aime pousser son corps à ses limites. Et cela déjà le matin à 6h30, quand le soleil pointe sur les sommets des montagnes à l'horizon. Pour tous les amateurs de randonnées, il y a dix à douze nouveaux itinéraires pour tous les niveaux à choisir dans la région.

Le mystérieux lac de Cadagno Dans le Val Piora, tout est un peu différent. La haute vallée du Tessin possède une biodiversité exceptionnellement riche et plus de 20 lacs de montagne, dont un si mystérieux qu'il attire des chercheurs du monde entier. Mais ne vous inquiétez pas: même pour ceux qui ne s'intéressent pas à la microbiologie, une visite au Val Piora vaut la peine. La haute vallée est considérée comme un paradis pour les randonneurs. Et comme la découverte est connue pour donner faim, la confortable cabane alpine de Cadagno fournit le remède. Avec vue sur le lac de Cadagno, vous pouvez déguster des gnocchis faits maison ou une planchette tessinoise avec du fromage et du prosciutto. Buon appetito !