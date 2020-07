Dans une cinquantaine de « chambres d'hôtel » réparties dans toute la Suisse, les clients font l'expérience de la nature à l'état pur - et de manière très exclusive. Qu'elles soient plutôt pantouflardes ou plutôt aventureuses, dans une petite maison, sous une bulle ou sur un lit en plein air, sur un sommet de montagne, au bord de l'eau, à la campagne ou sur les toits de la ville: chaque offre inspire par sa vue imprenable sur le ciel étoilé.

La magie des beaux sites

Sur le Grand Tour de Suisse, vous découvrirez non seulement 45 attractions phares, mais aussi des «perles» inconnues – comme de nombreux sites protégés en Suisse, répertoriés dans l’inventaire ISOS. Des paysages de rêve, de petites villes et des villages de montagne riches en traditions où l’on a l’impression que le temps s’est arrêté. Parmi eux, 20 villages ont été sélectionnés à titre représentatif. Apprenez-en plus sur ces lieux exceptionnels!