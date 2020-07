Été 2020: en route vers Saint-Gall!

Dormir en plein milieu d’un vignoble sous un ciel étoilé, découvrir des sentiers pittoresques dans l’Alpstein, se rafraîchir sur les rives du Lac de Constance ou tout simplement profiter du charme urbain du centre de style baroque: la cité de Saint-Gall et ses environs attrayants auront de quoi vous divertir cet été.



Blottie dans un écran de nature d’une beauté splendide entre l’Alpstein et le lac de Constance, la Suisse orientale, avec son centre urbain Saint-Gall, est idéale pour passer quelques jours d’été inoubliables. Dans une nouvelle campagne, St.Gallen-Bodensee Tourisme dévoile quelques merveilles à Saint-Gall même et dans ses environs, certainement encore peu connues de nombreux Suisses. Dans le cadre de l’offensive de communication en Suisse alémanique et en Suisse romande, il a été lancé une nouvelle page d’accueil qui doit inspirer les touristes en leur donnant des idées de balades concrètes. «Nature et Culture», «Fraîcheur et Piété» et «Intérieur et Extérieur» sont trois découvertes concrètes dans les environs de Saint-Gall qui invitent à séjourner et à dormir dans l’un des nombreux hôtels dans la ville ou à proximité.

Nature et Culture



Avec ses innombrables itinéraires, la Suisse orientale est bien connue comme paradis de la randonnée. Les touristes qui, dans la journée, s’aventurent dans l’Alpstein ou ses pré-collines pour découvrir des sentiers offrant une vue panoramique imprenable, descendent de préférence dans un hôtel à Saint-Gall. D’innombrables restaurants et bars où savourer des spécialités régionales vous attendent dans les nombreuses ruelles de la vieille ville pittoresque. La cour intérieure du musée d’histoire et d’ethnographie est le théâtre idéal pour passer une agréable soirée. Frissons garantis avec le Festival de la Culture de Saint-Gall présenté cette année!

Fraîcheur et Piété



Quittez votre lit de bonne heure et découvrez la cité du patrimoine mondial de l’UNESCO, Saint-Gall, ses bâtiments historiques, ses places remarquables, ses baies vitrées tarabiscotées et ses ruelles cachées. Lorsque les températures grimpent dans l’après-midi, le Lac de Constance vous offre le rafraîchissement bienvenu. Différentes piscines vous invitent à passer un moment agréable au bord de l’eau. Et si vous n’en avez pas encore assez, admirez le coucher du soleil dans un bar à la plage ou flânez, une glace à la main, le long des rives jusque tard dans la nuit.

Intérieur et Extérieur



Point culminant cette année: un lit en plein air. Dans le cadre du projet «Zero Real Estate», Saint-Gall propose, tout comme six autres destinations touristiques en Suisse orientale, une chambre d’hôtel sans toit ni murs sous les étoiles. À partir du 1er juillet 2020, vous pourrez passer la nuit sous un ciel étoilé dans les vignes d’un domaine viticole situé à proximité de la ville. Bien entendu avec un majordome à votre service.

La ville sacrée de Saint-Gall



En cet été exceptionnel 2020, il est très important pour la région d’attirer l’attention sur les offres diversifiées et de soutenir globalement le secteur des loisirs et du tourisme. L’offensive marketing de St.Gallen-Bodensee Tourisme s’inscrit dans l’offensive de communication en cours pour la ville de Saint-Gall. Des expériences et des moments particulièrement «sacrés» sont proposés à Saint-Gall dans le cadre de l’approche communicative «Saint». Les touristes, venus de près ou de loin, doivent découvrir la ville vivante et attrayante dans l’est de la Suisse.