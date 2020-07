Expériences en montagne et moments insulaires

Déconnecter et profiter sur l’île Saint-Pierre du lac de Bienne. Difficile de ne pas succomber au charme de cette presqu’île. Et aujourd'hui sur le glacier, demain dans la vigne. En route avec un guide de montagne valaisan et un vigneron de cœur et d'âme.

Prêts à partir sur une île

Connue comme l’île des poètes au temps des romantiques, elle est désormais la plus grande presqu’île de Suisse. L’île Saint- Pierre fait aujourd’hui le bonheur des amoureux de la nature et des épicuriens. L’île Saint-Pierre offre un calme et une magie hors du temps. Ses plages secrètes, ses forêts tranquilles, ses chemins de promenade et son historique Klosterhotel en font un paradis de la nature et de la détente. Une invitation à séjourner sur le lac de Bienne.