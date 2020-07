Paid post

L’essentiel de l’été à Fribourg Région Oublier le temps dans la nature, profiter d’une croisière tout en contemplation sur le lac de Morat ou grimper vers le ciel accroché à une corde d’escalade : les vacances d’été à Fribourg Région, à l’air libre, promettent plus ou moins d’adrénaline. Les passionnés de culture se laisseront impressionner par l’architecture médiévale de Fribourg, découvriront le street-art à Estavayer-le-Lac ou s’émerveilleront devant les vitraux de Romont. Pour retrouver un air de vacances à la mer, rien de tel qu’une croisière sur le lac de Morat. Depuis le port de la ville, on peut embarquer, sur le coup de midi par exemple, pour une balade de 75 minutes, sans oublier de réserver pour le repas. Ces courses régulières sont également parfaites en prélude à une excursion agréable, par exemple sur la Riviera fribourgeoise : la région viticole du Vully. En embarquant sur le bateau «Ville d’Yverdon», départ à 9h50 de Morat, vous aurez sans doute la chance d’être emmené en voyage par Corinne Stauffer, première femme capitaine du Pays des Trois-Lacs à détenir le permis de navigation BII/2. En chemin, vous apercevrez des baigneurs, des paddlers, des moussaillons sur leurs matelas pneumatiques, des pêcheurs, des amateurs d’oiseaux, des randonneurs et des cyclistes. Le lac de Morat s’apprécie de bien des manières.

Coucher de soleil sur le lac de Morat. Pascal Gertschen 1/2 Croisière sur le lac de Morat. Fribourg Région 2/2

Profiter de la nature avec un expert, c’est voir davantage et apprendre davantage. En se baladant dans les plaines inondables encore intactes le long de la Singine, un partie particulièrement intéressante du parc naturel du Gantrisch à Schwarzsee, on peut aider aux travaux d’entretien du paysage. Il s’agit de combattre les néophytes envahissantes, des espèces exotiques indésirables. Idéal pour les amateurs de bénévolat ! Dans la région des Paccots, on peut partir en safari avec le garde-faune José Genoud. En s’armant de patience et de jumelles, on apercevra de petites, mais magnifiques, merveilles de la nature. Et pour les amateurs de gastronomie locale, les sentiers gourmands des Paccots sont parfaits pour une succulente balade.

Randonnée à Schwarzsee. Pascal Gertschen 1/3 Stand up paddle sur le lac Noir Fribourg Region 2/3 Balade en famille aux Paccots. Pascal Gertschen 3/3

Les parois de calcaire dans le massif des Gastlosen, en Gruyère, promettent sueur et adrénaline. Les 61 sommets permettent aux débutants comme aux plus expérimentés de trouver leur bonheur et de relever de nouveaux défis sportifs. Les guides locaux comme Sébastien Monney, qui connaît chaque centimètre carré de la région, garantissent sécurité et plaisir.

Des murs de grimpe imposants aux Gastlosen à Jaun. Pascal Gertschen 1/3 Le château et le vieux bourg. Fribourg Région 2/3 Des grimpeurs sur les Gastlosen à Jaun. Pascal Gertschen 3/3

Que ce soit depuis le point de vue de la cathédrale St-Nicolas ou en flânant dans les rues, la Vielle-Ville de Fribourg se laisse volontiers découvrir. Le plus grand complexe de fortifications de villes médiévales en Suisse est librement accessible pendant la journée. Et, depuis mi-août, tout cela prend vie grâce au visioguide (disponible à Fribourg Tourisme) et à l’app «Frÿburg 1606». On peut rencontrer, virtuellement, Marie et on s’immerge avec elle dans le quotidien du Fribourg de 1606. Fin août, l’espace 1606 sera inauguré au Werkhof. Il présentera une maquette de 52 m2 représentant la ville en 1606.

La ville de Fribourg et la Sarine. TwintheWorld

A Estavayer-le-Lac, l’art urbain rencontre l’architecture médiévale. Un parcours emmène les amateurs d’art à la découverte de 15 oeuvres contemporaines. Sprayées, peintes, faites au point de croix ou avec 788 origamis en métal, le nouveau manteau de la Vielle-Ville se visite librement ou accompagné d’un guide. En 2021, l’ArtiChoke Festival, pendant lequel des créateurs de street-art de toute l’Europe réalisent leurs oeuvres en direct, fera son retour.

Du street-art à Estavayer-le-Lac. Pascal Gertschen

Attention, l'étincelle d'une ancienne passion peut vite se rallumer. Les démonstrations du verrier Thomas Blank au Vitromusée de Romont prouveront que le travail du verre nécessite savoir et savoir-faire. Dans la capitale du vitrail, vous visiterez le musée situé dans le château et, dans la mesure du possible, participerez un atelier avec Thomas Blank. Il vous faudra faire preuve de beaucoup de sensibilité et d’un certain doigté ! Un jeu d’enfant, vous dites ? Essayez-donc !

Un atelier au Vitromusée de Romont. Pascal Gertschen