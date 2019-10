Enthousiasme humain pour un thème numérique

Lors de la Volvo Art Session 2019, le cyborg Neil Harbisson a donné un aperçu passionnant du monde de demain. La cohabitation de l’Homme et de la technologie fascine mais elle en fait également réfléchir plus d’un.

Les cyborgs? On les connaît surtout par les films hollywoodiens ou les romans de science-fiction. Peu de gens peuvent se vanter d’en avoir vu un, et encore moins de lui avoir serré la main. Cela explique l’affluence et les attentes des visiteurs présents à la Volvo Art Session 2019 qui, sous le titre «Human meets Digital», a non seulement donné un aperçu du monde de demain mais également pu présenter, en la personne de Neil Harbisson, le premier cyborg reconnu officiellement.

Ce Britannique, qui est né achromate (c’est-à-dire qu’il ne voit qu’en noir et blanc) et peut désormais «entendre» les couleurs grâce à une antenne implantée dans son crâne, était l’attraction de la soirée au Schiffbau de Zurich. Avec un débit rapide, il a raconté sur scène son souci de n’être pas seulement reconnu mais également accepté en tant que cyborg. «Je ne voulais pas m’optimiser par la technologie, je voulais moi-même devenir une technologie» a-t-il expliqué pour justifier sa décision de se faire implanter une antenne.

Son plaidoyer pour la cohabitation de l’Homme et de la technologie ne manquait heureusement pas non plus d’humour, notamment lorsqu’il a raconté le long chemin qu’il a dû parcourir pour être reconnu officiellement par son gouvernement comme un cyborg. Il a ainsi décrit la stupeur avec laquelle les autorités ont réagi lorsqu’il a expliqué qu’il ne lui serait pas si facile de dévisser son antenne pour prendre une photo d’identité. Il a également réfléchi à demander la nationalité suédoise. Son implant provient en effet «d’une entreprise suédoise; je suis donc en partie suédois».