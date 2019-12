«Nous observons une fenêtre d’opportunité fantastique»

Les gouvernements des États-Unis et de l’UE abaissent leurs taux directeurs. En Suisse, ils restent dans la fourchette négative. Helge Müller, directeur général de Genève Invest, explique comment les investisseurs peuvent en tirer profit.

Helge Müller, la Banque centrale européenne (BCE) vient de resserrer ses taux d’intérêt négatifs. La Réserve fédérale américaine (FED) a abaissé ses taux directeurs et, en Suisse, ceux-ci demeurent inférieurs à 0,75%. Qu’est-ce que cela signifie pour les épargnants et les investisseurs et comment en tirer profit?

L’augmentation des taux d’intérêt négatifs de la BCE entraînera un glissement plus important des rendements des obligations d’État dans la zone négative. Pour les investisseurs privés, de tels placements n’ont plus de sens. La logique d’octroyer 100 francs à l’État, ne percevant aucun intérêt pendant dix ans pour ne récupérer à l’échéance que 95% de cette somme, ne me semble pas évidente. Pourtant, les investisseurs institutionnels injectent toujours des milliards dans de tels investissements. Cette situation ne peut pas laisser indifférents les épargnants. C’est leur argent qui est placé ainsi par les investisseurs institutionnels, les fonds de pension ou les assureurs-vie, par exemple. Les investisseurs privés n’en ont pas encore pris conscience mais de tels placements ne rapporteront que de maigres revenus pendant de nombreuses années.

Vous investissez pourtant en obligations les capitaux des clients de Genève Invest. Le prix de celles-ci sont sensibles à l’évolution des taux d’intérêt – vous et vos clients traversez-vous des moments difficiles?

Comme dans le marché boursier, il existe également différents segments d’investissement sur le marché obligataire. Prenons les obligations d’État: elles ont souvent une échéance à dix ans ou plus. Si un tel emprunteur paie 1% d’intérêt, le prix de l’obligation réagit fortement aux fluctuations des taux d’intérêt, sa valeur peut fluctuer à court terme de 40 ou 50%. Nous nous concentrons sur les obligations de sociétés. Les entreprises privées offrent parfois des taux d’intérêt beaucoup plus intéressants que les pays jouissant d’une bonne cote de crédit, cette différence est appelée prime de risque. Les marchés anticipent actuellement des taux d’intérêt encore plus bas. Ce qui constitue un environnement très encourageant pour les obligations de sociétés: leurs taux d’intérêt vont probablement augmenter.

Ce développement nuit aux épargnants qui ont placé leur argent sur un compte bancaire, mais sert donc les investisseurs qui investissent dans des obligations ou des actions?

J’ai tendance à être prudent lorsque trop de soi-disant gourous de l’investissement sont d’accord ou lorsque trop de clients veulent la même chose en même temps. En fin de 2018, de nombreux investisseurs nous ont demandé de liquider leurs positions en actions. Cela après que les cours avaient chuté assez fortement. Nous avons vu les choses différemment et avons convaincu la plupart de nos clients de conserver leurs titres. Cette prévision s’est avérée exacte à ce jour et tous les principaux marchés boursiers se sont très bien développés depuis.